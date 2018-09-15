دياباتي يعود إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع بينيفينتو

المصدر: الإمارا ت اليوم

غادر النجم المالي شيخ دياباتي، الدولة متجهاً إلى إيطاليا، لإنهاء متعلقاته المالية والإدارية مع ناديه السابق بينيفينتو الإيطالي، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وشارك معه في 11 مباراة، أحرز خلالها ثمانية أهداف.

وكان الجهاز الفني في نادي الإمارات قد استقر في اختياره على اللاعب دياباتي ليكون الأجنبي الرابع في الفريق.

وقال مدير فريق الإمارات باسم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللاعب حضر إلى الدولة، ولكنه لم يوقع رسمياً حتى الآن، لحين إنهاء كل إجراءاته المالية والإدارية مع ناديه السابق»، مشيراً إلى أن «اللاعب جاهز فنياً للمباريات، وسيكون موجوداً بنسبة كبيرة في مباراة الإمارات المقبلة بالدوري، والتي ستكون أمام دبا في 20 سبتمبر الجاري، وسبق للاعب الوجود مع منتخب مالي، إذ شارك في 39 مباراة دولية، أحرز خلالها 15 هدفاً».