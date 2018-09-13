مولر يريد تعويض خيبة المونديال بدوري الأبطال

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعرب نجم كرة القدم الألماني الدولي توماس مولر عن أمله في أن يبدأ فريقه بايرن ميونيخ الألماني الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا بإصرار أكبر من المعتاد بعد خروجه المؤسف من البطولة في الموسم الماضي.

وصرح مولر لمجلة «سبورت بيلد» الألمانية الرياضية، قائلاً: «كأس العالم هذا الصيف والخسارة المؤسفة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي تمثل قوة دافعة إضافية تمنحنا الطاقة والإصرار، وبناء على هذا لدينا الحماس الشديد، وكذلك المدرب الجديد الشاب والطموح نيكو كوفاتش». وقال مولر: «لم نكن أبداً بعيدين عن اللقب الغالي. أتمنى هذا الموسم أن تكون صفوف الفريق مكتملة خلال الفترة من مارس إلى مايو المقبلين. ومن ثم يكون كل شيء ممكناً بالنسبة لنا».