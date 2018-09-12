«خماسية روسيا» تتسبب في إقالة مدرب تشيكيا

المصدر: براغ - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، أمس، إقالة مدرب المنتخب الوطني كاريل ياروليم، وذلك على خلفية الخسارة المذلة أمام روسيا 1-5 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت أول من أمس في روستوف بروسيا.

وقال الاتحاد على «تويتر»: «سيترك ياروليم منصبه مدرباً للمنتخب الوطني التشيكي باتفاق متبادل»، كاشفا أنه «في الأيام المقبلة سيجتمع الاتحاد التشيكي لكرة القدم بالمرشحين الذين يمكن أن يحلوا بدلاً منه. شكراً للمدرب».

وتأتي إقالة ياروليم الذي استلم المنصب في 2016، بعد خسارة أخرى أمام أوكرانيا (1-2) في ملادا بوليسلاف خلال المباراة الأولى لتشيكيا في دوري الأمم الأوروبية، علماً بأن المدرب البالغ من العمر 62 عاماً فشل ايضاً في قيادة المنتخب الى مونديال روسيا الذي أقيم هذا الصيف.