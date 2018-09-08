البحرين تفلت من «هزيمة ودية» أمام الفلبين

المصدر: المنامة - أ.ف.ب

أفلت المنتخب البحريني لكرة القدم من الهزيمة أمام ضيفه الفلبيني وتعادل معه في الوقت القاتل 1-1 أول من أمس، على استاد البحرين الوطني بالرفاع، وذلك ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في الإمارات مطلع 2019.

وكان المنتخب الفلبيني البادئ بالتسجيل عن طريق فيل يونغسباند (48 من ركلة جزاء)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع عبر سيد رضا عيسى (90+7).

وسيلتقي المنتخب البحريني في مباراة ودية أخرى مع نظيره الصيني الاثنين المقبل، ثم يواجه سورية وفلسطين في 11 و16 أكتوبر ضمن استعداداته للبطولة القارية التي يخوضها ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات المضيفة وتايلاند والهند.