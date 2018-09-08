أغنى 10 أندية كرة قدم في العالم

المصدر: حميد نعمان - دبي

تتبارى أندية كرة القدم في المستطيل الأخضر وخارجه، ولعل زواج المال والكرة بالنسبة للأندية هو ما يحدد مستقبلها بين الكبار على مستوى العالم. وتواصل أندية أوروبا هيمنتها الكروية والمالية، حيث لا يوجد أي نادٍ غير أوروبي في قائمة أغنى 20 نادياً، ناهيك عن أغنى 10 أندية، التي بات يتصدرها نادي ريال مدريد الإسباني الذي أعلن عائدات قياسية وصلت إلى 750 مليون يورو، متفوقاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومتقدما على نادي برشلونة وبايرن ميونخ الالماني.

وتالياً أغنى 10 أندية في العالم من حيث العائدات السنوية والقيمة السوقية.

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