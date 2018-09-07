الاتحاد الأرجنتيني يرد على اعتزال "ميسي" دولياً بقرار غريب

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم قراراً جديداً عقب اعلان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اعتزاله اللعب الدولي بشكل مؤقت، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني قرر حجب القميص رقم "10" في المنتخب في الوقت الحالي، لحين عودة البرغوث للمشاركة الدولية مجدداً.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قرار الاتحاد لم يعتبر وسيلة ضغط على ميسي، لكنه ربما يعتبر تقديراً لقيمة اللاعب، انتظارا لعودته مرة أخرى لصفوف المنتخب، وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد اتخذ مؤخراً، نجم قرارا عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، باعتزال اللعب دوليا بشكل مؤقت، وهو ما يؤكد غيابه عن المباراتين الوديتين لراقصي التانغو أمام كلا من غواتيمالا وكولومبيا.