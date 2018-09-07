كروس يطالب سانـي بتغيير تصرفاته

المصدر: ميونيخ - رويترز

طالب نجم منتخب ألمانيا، توني كروس، زميله لاعب مانشستر سيتي، ليروي ساني، بتغيير تصرفاته لإظهار إمكاناته الحقيقية ويصبح مؤثراً مع ناديه وبلاده.

وعاد ساني، الذي استبعد من تشكيلة ألمانيا، التي ودعت كأس العالم من دور المجموعات في روسيا، إلى منتخب بلاده بعدما استدعاه المدرب، يواخيم لوف، لمواجهة فرنسا في دوري الأمم، أمس، وأشار كروس إلى أن اللاعب، البالغ عمره 22 عاماً، يجب أن يظهر رغبة أكبر.

وأبلغ كروس الصحافيين «في بعض الأحيان تشعر أن لغة جسد ليروي واحدة طيلة الوقت، سواء كنا نفوز أو نخسر، يجب عليه تغيير ذلك»، وتابع: «إنه يملك كل شيء ليصبح لاعباً بارزاً لكن في بعض الأحيان يجب أن تبلغه أن عليه تقديم أداء أفضل».

وأحرز ساني 10 أهداف في 32 مباراة من مسيرة سيتي نحو حصد اللقب في الموسم الماضي، لكنه لم يستطع الحفاظ على مكانه في تشكيلة المدرب، بيب غوارديولا، الأساسية في الموسم الحالي.

واستبعد ساني من الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري، يوم السبت الماضي، لكن غوارديولا نفى أن يكون الأمر لأسباب انضباطية.

وتابع كروس «الأمر الواضح أن ساني يملك الكفاءة والسرعة بقدمه اليسرى، قدم أداء مذهلاً مع سيتي في الموسم الماضي، لكن بيب يواجه المشكلة ذاتها في الوقت الحالي، إنه يحاول استخراج أفضل ما لديه»، وأضاف «عندما يقدم أداء رائعاً يمكن أن يكون مؤثراً للغاية».

مدرب ألمانيا استدعى ساني في وقت استبعده مدرب سيتي، غوارديولا، من المباريات الأخيرة.