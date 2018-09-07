تأهل تاريخي لمنتخب شباب السلة إلى «آسيا»

المصدر: سانتياغو - أ.ف.ب

أعلن الاتحادان التشيلي والياباني لكرة القدم، أمس، إلغاء مباراة ودية كانت مقررة بين منتخبي البلدين اليوم، بسبب الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو بشمال البلد الآسيوي، والتي كان من المقرر أن يجري فيها اللقاء.

وأفاد الاتحاد الياباني بأن «القرار اتخذ بعد تقييم دقيق للأضرار التي تسبب فيها الزلزال، لاسيما في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء والنقل، إضافة الى ضمان سلامة المشجعين». وأكد نائب رئيس الاتحاد التشيلي أندريس فازيو، في تصريحات أن كل لاعبي المنتخب بخير، ويوجدون في ظروف ممتازة في أحد فنادق سابورو. ومن المقرر أن يخوض تشيلي مباراة ودية ثانية في آسيا أمام كوريا الجنوبية.