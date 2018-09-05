صدام عربي في ربع نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سحبت أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهة بين الأهلي المصري وهوروبا الغيني، وعن نهائي مبكر بين الفريقين التونسيين، النجم الساحلي والترجي الرياضي. وأنهى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (ثمانية ألقاب)، دور المجموعات في صدارة الأولى برصيد 13 نقطة، متقدماً على الترجي الرياضي (11 نقطة)، فيما حل هورويا ثانياً في المجموعة الثالثة (تسع نقاط)، خلف الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب (12 نقطة).

وتبدو طريق الأهلي سالكة للعبور إلى نصف النهائي، حيث ترجح كفته بفضل الخبرة التي يفتقدها منافسه. وأكد المدرب العام بالنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة محمد يوسف، أن هدف الفريق «تحقيق اللقب التاسع إفريقياً واستعادة الكأس الغائبة منذ 2013».

وتشكل المواجهة بين الفريقين التونسيين نهائياً قبل الموعد، فيما يتابع الوداد مشوار الدفاع عن اللقب في مواجهة وفاق سطيف الجزائري بطل المسابقة عام 2014.

ويلتقي في المواجهة الرابعة بريميرو اوغوستو الأنغولي مع بطل نسخة عام 2015 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً من 14 إلى 16 سبتمبر، ومباريات الإياب من 21 إلى 23 منه.

وفي نصف النهائي، يلعب الفائز من مواجهة هورويا - الأهلي ذهاباً وإياباً مع الفائز من وفاق سطيف - الوداد البيضاوي، والفائز من المواجهة التونسية - التونسية مع الفائز من لقاءي بريميرو اوغوستو ومازيمبي.

قرعة ربع النهائي

1- بريميرو الأنغولي - مازيمبي الكونغولي.

2- الترجي التونسي - النجم التونسي.

3- وفاق سطيف الجزائري - الوداد المغربي.

4- هورويا الغيني - الأهلي المصري.