غريندل: أوزيل لن يؤثر في ملف ألمانيا الأوروبي

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

أبدى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد غريندل، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ثقته بأن الجدل الذي رافق قضية اللاعب مسعود أوزيل وقراره اعتزال اللعب مع ألمانيا رداً على «العنصرية وعدم الاحترام» تجاهه، لن تؤثر في ملف ترشح بلاده لاستضافة كأس أوروبا 2024.

وأعلن أوزيل في أواخر يوليو اعتزاله اللعب دولياً، بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إليه ولزميله لاعب مانر سيتي الإنجليزي غوندوغان، وكلاهما من أصول تركية، في أعقاب نشر صورة لهما مع الرئيس التركي أردوغان، خلال زيارة قام بها للندن.

ورفض غريندل اتهامات أوزيل، وأكد تمسكه بمنصبه.