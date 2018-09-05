لبنان في «وداعية الأسترالي كايهل»

المصدر: ميلبورن - أ.ف.ب

سيخوض أفضل هداف في تاريخ أستراليا، تيم كايهل، مباراة إضافية أخيرة مع منتخب بلاده، وستكون ودية وداعية ضد لبنان في 20 نوفمبر المقبل في سيدني، بحسب ما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وسبق لكايهل (38 عاماً) أن أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد انتهاء مشاركته الرابعة في كأس العالم في 26 يونيو الماضي، إثر خسارة منتخب بلاده أمام البيرو (صفر-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال روسيا.

وشارك كايهل الهداف التاريخي لأستراليا بـ 50 هدفاً في 107 مباريات دولية، للمرة الأخيرة مع بلاده، عندما نزل في الشوط الثاني ضد البيرو.