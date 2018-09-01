تقنية «الفيديو» في أبطال أوروبا الموسم المقبل

المصدر: موناكو - أ.ف.ب

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين، أمس، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في دوري أبطال أوروبا اعتباراً من الموسم المقبل. وقال سيفرين للصحافيين في موناكو، التي استضافت مراسم سحب قرعة دوري الأبطال وتوزيع جوائز اليويفا، أول من أمس «نخطط لتطبيق هذه التكنولوجيا اعتباراً من كأس السوبر 2019، ثم دوري الأبطال. سنستخدمها بمجرد الاستعداد لذلك.

ولم يبد سيفرين استبعاداً قاطعاً لتطبيق نظام «فار» في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، لكنه قال إن ذلك لم يكن ضمن الخطط الموضوعة في الوقت الحالي.

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد بشكل ناجح في بطولة كأس القارات 2017 وكذلك في كأس العالم 2018 بروسيا. وكذلك جرى تطبيق النظام في مسابقات دوري عدة، منها الدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي شهد حالات من الجدل حول آلية استخدام التكنولوجيا في التحكيم.

وحتى الآن، يجرى الاعتماد في مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على حكمين مساعدين إضافيين.