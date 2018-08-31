قمة إيطالية مبكرة بين روما وميلان اليوم

المصدر: روما - أ.ف.ب

تفتتح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم بمباراة من العيار الثقيل بين ميلان وضيفه روما، فيما يحل يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية ضيفاً على بارما ونابولي الثاني على سمبدوريا غداً.

ويخوض ميلان المواجهة بعد إهداره تقدماً مريحاً في أرض نابولي بهدفين لجاكومو بونافنتورا ودافيدي كالابريا، قبل أن يرد الفريق الجنوبي بثلاثية قلبت النتيجة رأساً على عقب. ويعول ميلان في مباراته الأولى هذا الموسم على أرضه، على مهاجمه الجديد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، المنتقل من يوفنتوس، لافتتاح رصيده التهديفي.

في المقابل، عاش روما تجربة معاكسة لميلان، فبعد تخلفه 1-3 أمام أتالانتا على أرضه، عادل في الشوط الثاني بهدفين لأليساندرو فلورنتسي واليوناني كوستاس مانولاس، وذلك بعد افتتاح التسجيل بكرة رائعة بالكعب من لاعب وسطه الجديد الأرجنتيني خافيير باستوري، القادم من باريس سان جرمان الفرنسي.