الفروسية تهدي السعودية ذهب «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أحرزت السعودية ذهبيتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا بتتويجها في مسابقة قفز الحواجز للفرق أمس في جاكرتا. وسجل المنتخب السعودي، الذي مثله عبدالله شربتلي، وخالد العيد، وخالد المبطي، ورمزي الدهامي، 10.90 متقدماً على اليابان. وأوردت اللجنة الأولمبية السعودية على «تويتر» أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ «وجه بتقديم نصف مليون ريال (130 ألف دولار أميركي) لهم، تقديراً لهذا الإنجاز الكبير».

وكانت السعودية أحرزت فضية في الكاراتيه عبر رائف عادل التركستاني، وبرونزية لطارق حامدي، وفضية لحسين غويلي الحربي في رماية البندقية 300 م.