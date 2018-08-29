أندية السعودية مطالبة بمدرب مواطن

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على أنه لن يُسمح لأي فريق بالمشاركة في الدوري السعودي لكرة القدم دون وجود مدرب مواطن ضمن الجهاز الفني، بحسب ما جاء في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وطالب الاتحاد السعودي الأندية في دوري المحترفين بضرورة الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الإدارة، وتطبيق اشتراطات الأجهزة الفنية في الفريق الأول.

وذكر في بيان صادر عنه أمس أن القرار ينص على أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية، وحاصلاً على رخصة التدريب من الدرجة الأولى أو ما يعادلها.