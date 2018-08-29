روما يفلت بنقطة من كمين أتالانتا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أفلت روما من فخ الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا، وانتزع تعادلاً صعباً ومتأخراً 3/‏3، أول من أمس، في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط، خلف أتالانتا. وكان روما البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الجديد، خافيير باستوري، في الدقيقة الثانية، لكن الضيوف ردوا بهدف التعادل الذي سجله تيموثي كاستاني في الدقيقة 19.

وباغت اللاعب، إميليانو ريجوني، فريق روما بهدفين آخرين لأتالانتا في الدقيقتين 22 و38 لينتهي الشوط الأول لمصلحة الضيوف 1/3.

وفي الشوط الثاني، أفلت روما من فخ الهزيمة بفضل هدفين سجلهما أليساندرو فلورنزي وكوستاس مانولاس في الدقيقتين 60 و82.