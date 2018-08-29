أبرز 10 سقطات في تاريخ جوزيه مورينيو

المصدر: أحمد طارق - دبي

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة، أول من أمس، على يد توتنهام بثلاثة أهداف دون رد في عقر دار يونايتد (استاد أولد ترافورد)، ليصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موقف صعب، خصوصاً أنها الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها الفريق بعد الهزيمة أمام برايتون، ورغم ذلك استمر المدرب البرتغالي في إثارته للجدل، من خلال تصريحات ساخنة لوسائل الإعلام، إذ أبدى عدم رضاه عن توجيه الانتقادات له، مؤكداً أن خسارته بالثلاثة تعني في الوقت نفسه أنه حصل على لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات أكثر من أي مدرب في «البريميرليغ».

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