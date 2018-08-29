ابن رونالدو يبدأ التدريب مع يوفنتوس

المصدر: تورينو - أ.ف.ب

ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة، أمس، أن النجل الأكبر لكريستيانو رونالدو، البالغ ثمانية أعوام، بدأ التمارين في مركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي انضم إليه النجم البرتغالي قادماً من ريال مدريد الإسباني.

والتُقطت، أول من أمس، صور للصغير كريستيانو جونيور، المولود في يونيو 2010، أثناء مشاركته في تمارين فريق تحت تسعة أعوام، التابع للنادي. كذلك شوهدت شريكة النجم البرتغالي، جورجينا، تتابع التمارين.

وصرح رونالدو (33 عاماً) «إنه مثلي عندما كنت صغيراً»، متناولاً ابنه البكر بين أربعة أطفال، مضيفاً «هو منافس، ويكره الخسارة»، وتابع «سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100% ». أحب تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار».

وخلص رونالدو الى القول «لكن من الواضح أنني أريده أن يصبح لاعب كرة قدم، لأنني أعتقد أن لديه شغفاً بهذه الرياضة».