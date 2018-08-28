برشلونة يخطط لضم «الفرعون» مقابل 250 مليون يورو

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع «بالون دور» الإسباني في تقرير له أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، يخططون للحصول على لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بعرض يبلغ قيمته 250 مليون يورو، ليكون الفرعون المصري خلفاً للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح تقرير الموقع الإسباني، أن برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح لسببين رئيسين، أولهما هي أن الإدارة الكاتالونية ترى في الفرعون المصري خليفة لميسي الذي يبلغ حالياً 31 عاماً، والثاني للتشابه الكبير بين الثنائي المتمثل في لعبهما بالقدم اليسرى وبداية المباراة كجناح ومن ثم الدخول إلى العمق والمراوغة وتسجيل الأهداف. وأشار موقع «بالون دور» إلى أن إدارة نادي برشلونة أبلغت مدرب الفريق إرنستو فاليردي، أنها جهزت مبلغاً ضخماً من أجل ضم محمد صلاح في الموسم المقبل في صفقة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون يورو، على الرغم من تجديد صلاح عقده مع ليفربول في شهر يوليو الماضي للدفاع عن قميص الريدز حتى عام 2023.

ويتنافس حالياً النجم المصري محمد صلاح على جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب خلال موسم 2017-2018، التي سيعلن عنها في 30 أغسطس الجاري في موناكو، ويدخل الفرعون المصري المنافسة على لقب الأفضل أوروبياً بجانب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بعد أن خرج عدد كبير من اللاعبين من المنافسة على الجائزة، ومن أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سبق له الفوز بالجائزة عامي 2011 و2015، بعد أن وضعه التصويت في جائزة العام الجاري في المرتبة الخامسة خلف مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا أنطوان غريزمان.