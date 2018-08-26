الإصابة تبعد كومان عن بايرن ميونيخ لأسابيع

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الماضي، أن الفرنسي كينغسلي كومان الذي خرج مصاباً في المباراة الأولى من الموسم الجديد، أول من أمس، سيخضع لعملية ويغيب لأسابيع بسبب تمزق في الرباط فوق الكاحل الأيسر.

وأوضح بايرن أن الإصابة الجديدة التي تعرض لها الجناح السريع البالغ من العمر 22 عاماً، مماثلة لإصابة تعرض لها في فبراير الماضي، وتطلبت خضوعه لعملية جراحية والغياب لفترة قاربت ثلاثة أشهر، ما تسبب بشكل رئيس في استبعاده عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الفرنسي الذي أحرز لقب نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وأتت الإصابة الجديدة لكومان خلال مباراة هوفنهايم التي فاز بها البايرن (3-1) في المرحلة الأولى من موسم 2018-2019 في البوندسليغا، اثر تدخل قاس من نيكو شولتس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.