الزمالك يواجه الهلال والاتحاد في «السوبر المصري السعودي»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول من أمس، إقامة مباراتي كأس السوبر المصري السعودي بمشاركة نادي الزمالك المصري فقط في المباراتين أمام الهلال واتحاد جدة السعوديين.

وذكر الاتحاد أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، سيرعى المباراتين المقرر إقامتهما في 5 و10 نوفمبر المقبل.

وسيلتقي الزمالك المصري الاتحاد السعودي في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الخامس من نوفمبر المقبل، فيما سيلتقي ناديا الهلال السعودي والزمالك المصري في الرياض على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاشر من الشهر نفسه. وتقرر أن تكون جوائز مباراتي السوبر مليوني دولار، حيث سيحصل البطل في كل مباراة على مكافأة مالية بقيمة مليون دولار.