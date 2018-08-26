أندية أوروغواي تقاضي «فيفا»

المصدر: مونتيفيدو - د.ب.أ

قررت رابطة أندية كرة القدم في أوروغواي اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لمواجهة القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الثلاثاء الماضي، بالتدخل في شؤون اتحاد كرة القدم بأوروغواي.

وتقدم الرابطة احتجاجاً إلى (كاس) خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع وصول مندوبين من «فيفا» إلى أوروغواي للسيطرة على أمور الاتحاد المحلي.

وطبقاً لقرار «فيفا» الذي تم إبلاغ اتحاد كرة القدم بأوروغواي به، يتضمن التدخل تشكيل لجنة نظام لإدارة وتنظيم الأنشطة المحلية من الآن حتى فبراير المقبل. وخلال اجتماع الرابطة الذي شهد حضور ممثلي 17 نادياً من بينهم 16 نادياً بدوري الدرجة الأولى وأحد أندية الدرجة الثانية، رفض ممثلو تسعة أندية هذا الإجراء من قبل «فيفا» وقرروا سلوك طريق آخر، ما يعني تعميق الأزمة.