البيروفي غيريرو يستكمل «عقوبة المنشطات»

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

أفادت وسائل إعلام برازيلية أول من أمس، بأن المهاجم الدولي البيروفي باولو غيريرو سيعود لاستكمال تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة بحقه على خلفية المنشطات، بعد تعليق القضاء السويسري تجميد التنفيذ الذي كان أقره، بشكل سمح له بخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

وقرّرت المحكمة الاتحادية السويسرية في أواخر مايو تعليق الإيقاف، بموافقتها على استئناف تقدم به اللاعب ضد العقوبة المفروضة بحقه من قبل محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً.

وبحسب التقارير، أنهت السلطات القضائية السويسرية مفعول التعليق، ما يعني أن اللاعب سيضطر للانتظار حتى العام المقبل لخوض مباراته الأولى مع ناديه الجديد انترناسيونال دي بورتو أليغري البرازيلي. إلا أن النادي شدد على أنه «لم يتلق أي إشعار رسمي بعد» بهذا الشأن.