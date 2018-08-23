اتحاد كلباء⁩ يتعاقد مع المدافع السوداني وليد سيراج

المصدر: محمد فاضل دبي

اعلن نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي في حسابه الرسمي " تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد رسميا، مع المدافع وليد سيراج ( سوداني الجنسبة من مواليد الدولة ) بِعقد يمتد لمدة موسم واحد وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي،مستفيدا من قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح للاعبين المقيمين وحملة المراسيم وأبناء المواطنات ومواليد الدولة بالمشاركة الرسمية مع الأندية في البطولات الرياضية، كما وأعلن اتحاد كلباء عن التعاقد الرسمي مع اللاعب داوود علي، بعد ان تعاقد معه في وقت سابق بانتظار إتمام بعض الملاحظات.