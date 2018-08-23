باتنا يعترف بصعوبة لقاء العين ولكن يتمنى تتويج "العنابي"

المصدر: القاهرة- الإمارات اليوم

أكد لاعب فريق الوحدة، المغربي مراد باتنا أن فريقه وصل قمة الجاهزية للقاء منافسه فريق العين في مباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم المقرر يوم السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف باتنا في حديثه للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين اليوم الخميس : "جميع اللاعبين في حالة عالية من التركيز، خرجنا بالكثير من الإيجابيات خلال المعسكر الإعدادي، ونستعد بشكل جيد للمباراة".

ورغم توقعه أن تكون المواجهة في غاية الصعوبة، إلا أن باتنا يسعى مع رفاقه للتغلب على فريق العين وتحقيق أول ألقاب الموسم الجديد. حيث أكد في تصريحه لموقع لجنة دوري المحترفين: "نحن أمام مباراة صعبة، لكننا سندخل المباراة بهدف حصد اللقب".

وعبر باتنا عن تمنياته أن تتواجد الجماهير الوحداوية في ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالقاهرة لدعم الفريق، قائلًا: "إعتدنا علي المؤازرة الدائمة من جمهور العنابي، ونتمنى أن يتواجد الجمهور بكثافة خلال المباراة".