محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، عن أن نجحم ليفربول والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز الفرعون المصري محمد صلاح، قد يعرض نفسه للإيقاف لمدة تتراوح بين مباراتين وثلاثة مباريات، بسبب ادعاء العرقلة والتمثيل جراء السقوط داخل منطقة الجزاء، في حادثة كانت كفيلة في إهداء الـ "ريدز" هدفهم الأول في مباراتهم الاثنين الماضي مع كريستال بالاس، فضلاً عن أن تسبب الفرعون المصري في هذه الواقعة تسبب بطرد مدافع كريستال بالالس فان بيساكيا.

وكان الدولي المصري قد شارك مع فريقه الاثنين الماضي أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الـ "ريدز" بهدفين دون رد، في مباراة سجل خلالها جيمس ميلنر الهدف الأول للـ "ريدز" من علامة الجزاء، وذلك بعد سقوط الفرعون المصري محمد صلاح وحصوله على خطأ نجم عنه احتساب ركلة جزاء، قبل أن يعود الفرعون المصري ويصنع الهدف الثاني لزميله ماني.

والجدير ذكره، سبق الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن فرضت عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين لحالة شبيه بتلك التي أقدم عليها صلاح الاثنين الماضي، وذلك بعد تعرض لاعب فريق وست هام يونايتد للإيقاف لمباراتين بسبب ادعائه العرقلة.