لاعب الوحدة يدعو الجماهير المصرية لمؤازرة "العنابي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجه لاعب فريق الوحدة، أحمد العكبري الذي حصل على بطاقة حمراء في أخر مواجهة جمعت "العنابي" و"الزعيم" الدعوة للجماهيرالمصرية للوقوف خلف فريقه في مباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرةالقدم أمام العين.

وقال العكبري في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين اليوم الثلاثاء: "نحن سعداء بأن تقام مباراة كأس السوبر في"أم الدنيا" مصر، وادعو الجمهور المصري للحضور ومؤازرة العنابي".

ويواجه فريق الوحدة منافسه فريق العين يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة في لقاء يجمع الطرفين في كأس السوبر لأول مرة منذ عصر الاحتراف.

وأكد لاعب الوسط أن "العنابي" أنه في كامل الإستعداد للمواجهة وأنه وزملاؤه يسعون لتحقيق اللقب ليكون بمثابة دفعة جيدة في إنطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأثنى العكبري على مدرب فريقه، الروماني لورينت ريجيكامب الذي يدخل موسمه الثاني مع العنابي بعد أن كان قد توج بلقبي كأس السوبر وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي وحل وصيفاً للعين فيبطولة الدوري.

وأشار لاعب فريق الوحدة إلى أن فريقه بلغ مرحلة متقدمة من التحضيروالانسجام، وقال: "خضنا أربع مباريات ودية مع فرق قوية في معسكرالنمسا، وجميعنا نشعر بالانسجام وسنحاول إستكمال ما بدأناه الموسمالماضي".

وستغادر بعثة فريق الوحدة مساء غدٍ الأربعاء للعاصمة المصرية القاهرة من مطار أبوظبي الدولي من أجل خوض اللقاء أمام العين.