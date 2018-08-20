الأولمبي يتعرف على منافسه في دور الـ16 للآسياد

المصدر: معاذ كمبال - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية "آسياد" رسمياً عن أن المنتخب الوطني الأولمبي الإماراتي سيلتقي في دور الـ16 بنظيره الأندونيسي الذي تأهل اليوم الأثنين متصدراً للمجموعة الأولى.

وستقام المباراة بين الطرفين يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً غفيراً على غرار الذي حظى به البلد المضيف في مباراة اليوم أمام هونغ كونغ والتي حسمها بثلاثة أهداف لهدف.

وكان "الأبيض" تأهل لهذا الدور عبر بوابة "أفضل الثوالث" بعد أن أنهى مرحلة المجموعات بفوز وحيد على تيمور الشرقية 4/1 وخسارتين من سوريا صفر/1 والصين 1/2.

وهي المرة الرابعة للمنتخب الأولمبي التي يتأهل فيها للدور الثاني بالألعاب الآسيوية، بعد عام 1994 في اليابان، وفي دورة جوانزوا بالصين عام 2010، ودورة إنشيون في كوريا الجنوبية عام 2014، وذلك من ضمن سبع مشاركات.

وتعرض الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يشرف عليه المدرب البولندي ماسيج سكورزا لانتقادات بسبب عدم استقراره على تشكيلة ثابتة خلال المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب في مرحلة المجموعات.

ولا يزال إنجاز دورة جوانزوا 2010 هو الأفضل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في جميع الدورات حينما استطاع "الجيل الذهبي" في الحصول على الميدالية الفضية.