أول ميدالية ذهبية في " الاسياد" ‘إندونيسية

المصدر: الإمارات اليوم-جاكرتا

حصدت إندونيسيا الدولة المستضيفة للنسخة الـ " 18 "من دورة الألعاب الأسيوية المقامة حاليا في كل من العاصمة "جاكرتا وبالمبانغ" على أول ميدالية في الدورة وهى ميدالية ذهبية في التايكواندو وفازت بها لاعبة التايكواندو دفيديا روسمينار فيما تصدرت الصين وفقا للإحصائية الرسمية الصادرة من المركز الإعلامي للدورة، ترتيب الدول الأكثر فوزا بالميداليات في الدورة، فقد حصدت حتى الآن 21 ميدالية ، منها 11 ذهبية و5 فضية 5 برونزية وحلت وكل من اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 15 ميدالية لكل منهما وجاءت كل من إندونيسيا وتايبيه في المركز الثالث مشترك برصيد 7 ميداليات لكل منهم فيما حصد العرب حتى الآن 3 ميداليات فقط كلها من نصيب لبنان منها ميدالية فضية واحدة وبرونزيتان.

وكانت الدورة افتتحت الجمعة الماضية خلال احتفال مبهر أقيم على ملعب غيلورا بونغ كارنو وسط حضور جماهيري كبير قدر بنحو 78 الف متفرج .

وبلغ إجمالي عدد الميداليات في الدورة حتى الآن 108 ميدالية منها 31 ميدالية ذهبية ومثلها فضية و46 برونزية.