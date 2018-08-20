رونالدو يكسر أنف حارس كييفو

المصدر: روما - د.ب.أ

أكد نادي كييفو الإيطالي أمس، أن حارس مرماه المخضرم ستيفانو سورينتينو تعرض لكسر في الأنف وإصابة في الكتف خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام يوفنتوس 2 /‏3 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وفقد سورينتينو (39 عاماً) الوعي لبعض الوقت بعد التحامه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس.

ومكث سورينتينو الليلة الماضية في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وذكر كييفو في بيانه «كييفو فيرونا يعلن عن إصابة ستيفانو سورينتينو الذي تعرض لكسر في الأنف وإصابة في الكتف».

وأضاف «تم علاج الكسر في الأنف في المستشفى التي نقل لها سورينتينو بعد المباراة».

وختم البيان «الحارس غادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج اللازم».