بالأرقام: ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت شبكة "هوسكورد" الخاصة بإحصائيات كرة القدم، الأرقام والاحصائيات الخاصة بأداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أولى مبارياته برفقة فريقه الجديد يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز، التي خاضها اليوفي أمام كييفو فيرونا أمس السبت في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري، وذلك بعد أن حصل الدون على أعلى تقييم بين لاعبي يوفنتوس (7.5 نقطة).

وأشارت الإحصائيات إلى أن رونالدو الذي خاض كامل المباراة، وشهدت فوزاً صعباً لليوفي على كييفو بواقع 3-2، قدم خلالها الدون أداء نجح خلاله في التسديد 8 مرات على مرمى كييفو، من بينها 4 تسديدات على المرمى، و3 خارج المرمى، بينما تم اعتراض تسديدة واحدة، وعلى الرغم من ذلك فشل الدون في تسجيل أي هدف بعد أن وقف حارس مرمى كييفو فيرونا ستيفانو سورينتينو سداً منيعاً في التصدي لأكثر من كرة سددها البرتغالي رونالدو على المرمى

كما قام الدون بـ 30 تمريرة لزملائه خلال اللقاء، ونجح في تمرير 27 كرة صحيحة، بمعدل تمرير وصلت نسبته إلى 90%، ويعد فشل رونالد في التسجيل أمام كييفو فيرونا، الثالث للنجم البرتغالي خلال مباراته الرسمية الأولى مع أي نادٍ جديد يمثله، بعد أن تكرر الأمر ذاته لرونالدو في ظهوره الأول برفقة سبورتينغ لشبونه البرتغالي عام 2002، ومانشستر الإنجليزي بداية دوري موسم 2003.

وحقق يوفنتوس أمس فوزاً قاتلاً على كييفو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد معاناة كبيرة لبطل دوري الموسم الماضي، خصوصاً أن هدف الفوز جاء في الدقيقة 93 عن طريق الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، في مباراة افتتح فيها الألماني سامي خضيرة التسجيل لليوفي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك كييفو التعادل عبر مهاجمه البولندي ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 38، التي اتبعت في الدقيقة 55 بهدف التقدم لكييفو من ركلة جزاء سجلها بنجاح نجمه الإيطالي إيمانويلي جياكيريني، ليحتاج يوفنتوس في طريقه لتسجيل هدف التعادل إلى خدمات مدافع منافسه الإيطالي مانيا باني الذي سجل خطأً في مرماه في الدقيقة 73، قبل أن ينتزع اليوفي الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر بيرنارديسكي.