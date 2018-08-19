رئيس «الليغا» يهين إنتر ميلان.. والنادي الإيطالي يقاضيه

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، عزمه اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليغا» خافيير تيباس، على خلفية تصريحات صحافية أهان فيها النادي الإيطالي، بخصوص رغبة النادي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش.

وأفاد النادي في بيان، أول من أمس، بأن «إنتر ميلان يعلن أنه سيتخذ إجراءات قضائية ضد خافيير تيباس». وكرر تيباس في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، انتقاداته لأندية كبرى بخصوص أسلوب تعاقداتها مع اللاعبين. وسبق لتيباس أن انتقد في الأشهر الماضية القدرات المالية الهائلة للأندية التي يعتبر أنها تحظى بدعم من «دول»، مقدماً كمثال على ذلك إنفاق سان جيرمان 222 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار.

وفي تصريحاته، أول من أمس، وجه تيباس هذه المرة سهامه الى إيطاليا على خلفية الاهتمام الذي أبداه إنتر بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 32 عاماً.

ولم يسلم من انتقادات تيباس نادي يوفنتوس الإيطالي الذي تعاقد هذا الصيف مع البرتغالي رونالدو من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو. وقال تيباس «أفكر في عروض إنتر الذي لا يملك المال لشراء لاعبين، ولاحقاً يقترح على مودريتش مبالغ عملاقة لا أعرف من أين سيأتي بها». وأضاف «من جهة إنتر، العرض الذي تقدم به لمودريتش هو غش».

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بياناً أسفت فيه لتعليقات تيباس «المفاجئة»، معتبرة أن «لا أساس لها على الإطلاق».

وسعى «النيراتزوري» الى التعاقد مع مودريتش في الانتقالات الصيفية، بحسب التقارير الصحافية التي أشارت الى أن اللاعب اختار في النهاية البقاء مع ريال، وذلك بعد اتفاق يتضمن زيادة راتبه.

تيباس وصف ما يقوم به إنتر ميلان في ما يتعلق بصفقة مودريتش بالغش.