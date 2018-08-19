تورينو الإيطالي يضم سوريانو وزازا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي روبرتو سوريانو قادماً من فياريال الإسباني، ومواطنه المهاجم سيموني زازا قادماً من فالنسيا، على سبيل الإعارة لموسم.

ولم يكشف النادي قيمة الصفقة بشأن سوريانو (27 عاماً)، الذي انتقل الى فياريال في صيف عام 2016، مشيراً الى أن صفقة إعارته تشمل خيار شرائه بشكل نهائي في نهاية الموسم المقبل.

وولد سوريانو ونشأ في ألمانيا وتطور في الفئات العمرية لنادي بايرن ميونيخ، قبل الانضمام الى فريق ما دون 19 عاماً لسمبدوريا. ودافع اللاعب عن ألوان ناديي إمبولي وسمبدوريا، قبل الانتقال الى فياريال. أما زازا (27 عاماً)، فسبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة منها يوفنتوس وساسوولو وسمبدوريا الإيطالية وفالنسيا الإسباني.