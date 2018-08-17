يوفنتوس يجدّد للبوسني بيانيتش حتى 2022

المصدر: تورينو - أ.ف.ب

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، مساء أول من أمس، عن تجديد عقد لاعبه البوسني الدولي ميرالم بيانيتش حتى عام 2022. وذكرت تقارير صحافية، أنه بموجب العقد الجديد سيحصل بيانيتش على سبعة ملايين يورو سنوياً. وارتفع راتب بيانيتش من 4.5 ملايين يورو إلى سبعة ملايين يورو سنوياً، ليصبح في شريحة اللاعبين الكبار بالنادي على غرار الأرجنتيني باولو ديبالا. وانضم بيانيتش (28 عاماً) إلى يوفنتوس في 2016، بعد أن دفع الفريق الإيطالي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع روما والتي تبلغ 32 مليون يورو.

ووافق بيانيتش على تجديد عقده مع يوفنتوس، رغم أنه تلقى عروضا من برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد.