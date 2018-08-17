توني كروس: الريال قادر على مواجهة تحدّي غياب رونالدو

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أعرب الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، عن ثقته بقدرة فريقه على المحافظة على مستوى جيد من النتائج في الفترة القادمة، بعد أن فقد أخيراً هدافه ونجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كروس في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية نشرت أمس: «نحن نتطلع بقوة للكيفية التي يمكننا أن نحصل من خلالها على الأهداف الـ50 في كل موسم التي كان يضمنها هو (رونالدو)».

وأضاف: «إثبات أن هذا الفريق كبير من دونه، هو تحدٍّ يستحق العناء، أثق بهذا».

واعترف كروس، الذي مر بتجربة قاسية مع المنتخب الألماني هذا الصيف إثر خروجه المبكر من كأس العالم 2018، بعد أربع سنوات فقط من الفوز باللقب في البرازيل، أنه فكر أخيراً في اعتزال اللعب الدولي، ولكن زوجته نصحته بعدم اتخاذ هذه الخطوة.

واستطرد قائلاً: «قبل المونديال وبعده فكرت في هذا، شعرت بأنني أحتاج للراحة بشكل أكبر».

وأكمل: «السنوات الماضية كانت مليئة بالنجاحات، لكنها كانت مرهقة للغاية، تحدثت مع لوف، مدرب المنتخب الألماني، ومع زوجتي، لكنها ورغم ذلك كانت أول من قال لي: لا يمكن أن تتركه بهذا الشكل».

وأشار كروس إلى أن المنتخب الألماني يتعين عليه أن يستمر في تحسين الجانب الدفاعي، كما عليه أن يكون أكثر شراسة وحسماً عند الانطلاق في الهجوم لتسجيل الأهداف.