الفرنسي نزونزي يوقع لروما مقابل 26 مليون يورو

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أمس، ضم لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي ستيفن نزونزي، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني لمدة أربعة أعوام، مقابل 26 مليون يورو على الأقل، في صفقة هي الأولى للاعب فرنسي من تشكيلة المنتخب المتوج في يوليو بلقب كأس العالم 2018.

وأعلن النادي الإيطالي، في بيان «التعاقد مع بطل العالم لاعب خط الوسط ستيفن نزونزي، في صفقة طويلة الأمد»، مشيراً إلى أن اللاعب البالغ 29 عاماً ينضم إلى الفريق «لقاء بدل أولي يبلغ 26,65 مليون يورو»، تضاف إليه حوافز ومكافآت تصل قيمتها إلى أربعة ملايين. وأشار النادي إلى أن العقد يمتد أربعة أعوام، وسيرتدي القميص الرقم 42.

وخاض اللاعب الفارع الطول (1,97 م) تسع مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، خمس منها في المونديال الروسي. وخلال النهائيات، دفع به المدرب ديدييه ديشان أساسياً مرة واحدة، وذلك في المباراة ضد الدنمارك بالجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول.

وكان اللاعب قد وصل في وقت سابق إلى روما، حسب ما أظهر شريط مصور نشره النادي، قبل أن يخضع للفحص الطبي. وأظهر الشريط وصول اللاعب إلى مطار تشامبينو، حيث انتظره العشرات من مشجعي «غالوروسي»، وهم يصيحون: «نزونزي، نزونزي».