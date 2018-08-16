الحارس الكرواتي سوباشيتش يعتزل دولياً

المصدر: زغرب - أ.ف.ب

أعلن حارس المرمى الكرواتي دانيال سوباشيتش اعتزاله اللعب دولياً، وذلك بعد شهر على مساهمته في قيادة منتخب بلاده الى أفضل نتيجة له في كأس العالم، ببلوغه المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا.

وقال سوباشيتش في رسالة نشرها الاتحاد الكرواتي للعبة «حان الوقت بعد 10 أعوام مع المنتخب الوطني للقول وداعاً لأعز قميص عليّ»، كاشفاً «اتخذت قراري قبل كأس العالم بفترة طويلة، لأن حلمي كان بإنهاء مسيرتي في بطولة عالمية».

وجاء قرار الحارس البالغ 33 عاماً غداة الاعتزال الدولي لزميله مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش.