رونالدو ينصح ستورارو بمغادرة اليوفي إلى لشبونة

المصدر: لشبونة - أ.ف.ب

أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أول من أمس، ضم لاعب الوسط الإيطالي المصاب ستيفانو ستورارو من يوفنتوس على سبيل الإعارة، في خطوة تأتي ضمن ورشة إصلاحية كبرى في النادي الذي عانى أزمة داخلية حادة.

وبحسب وسائل إعلام برتغالية، يعاني ستورارو إصابة في وتر أخيل، وقرر الانضمام إلى سبورتينغ بناءً على نصيحة زمليه الجديد في يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم هذا الصيف إلى بطل إيطاليا قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وذكر النادي البرتغالي في بيان أنه «أبرم اتفاقاً مع يوفنتوس بخصوص استعارة لاعبه ستيفانو ستورارو».

ولن يتمكن لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 25 عاماً، من الالتحاق بزملائه الجدد في الفترة الراهنة، إذ أشار بيان النادي إلى أن اللاعب مستمر «في فترة تعافٍ من إصابة تعرض لها، من المقرر أن تستمر شهرين».