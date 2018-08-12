نادال يقترب من لقب «تنس تورونتو»

المصدر: تورونتو - أ.ف.ب

اقترب الإسباني رفايل نادال المصنف الأول في العالم من التتويج في دورة تورونتو الكندية لكرة المضرب، سادسة دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه في ربع النهائي على الكرواتي مارين سيليتش السادس بثلاث مجموعات، في حين تابع اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس مفاجآته، وجرد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً من اللقب.

في الدور ربع النهائي، تغلب نادال على سيليتش 2-6 و6-4 و6-4 ليلاقي في دور الأربعة الروسي الصاعد كارن خاتشانوف الذي اكتسح الهولندي روبن هازه 6-3 و6-1.

من جانبه، ألحق تسيتسيباس هزيمة قاسية النتائج والمفاعيل بالألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً 3-6 و7-6 (13-11) و6-4، وضرب موعداً مع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف رابعاً الذي فاز بسهولة على البلغاري غريغور ديميتروف الخامس 6-2 و6-2.