مقذوفة تصيب حكماً مساعداً في مباراة بـ «يوروبا ليغ»

المصدر: نيقوسيا - أ.ف.ب

أصابت مقذوفة حكماً مساعداً في رأسه، خلال مباراة شتورم غراتس النمسوي مع ضيفه أيك لارنكا القبرصي، أول من أمس، في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). وكتب غراتس على موقعه الرسمي، بعد خسارته المباراة بهدفين في الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الرديفة «هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق، ويعرض سمعة الكرة والنادي للضرر».

وأصيب الحكم السويدي فريدريك كلايفر بعبوة مياه كبيرة في الدقيقة 78 من المباراة، وسالت الدماء من رأسه. وبعد إسعافه من قبل الجهاز الطبي، دخل إلى غرف الملابس والضمادات ظاهرة على رأسه.

وتوقفت المباراة نحو 24 دقيقة، ثم استؤنفت بعد استبدال كلايفر بالحكم الرابع ماغنوس ليندغرين. وأكد النادي إلقاء القبض على الشخص الذي رمى المقذوفة.