إيقاف لاعب صيني 6 مباريات بسبب «العنصرية»

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أنزل الاتحاد الصيني لكرة القدم، أمس، عقوبة الإيقاف ست مباريات باللاعب جانغ لي (تشانغشون ياتاي)، لتوجيهه إهانات عنصرية للاعب شنغهاي شينخوا السنغالي، ديمبا با، في مباراة الفريقين في المرحلة الـ16 من الدوري المحلي، السبت الماضي.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن اللاعب زانغ لي «عطل حسن سير المباراة، وأحدث حالة من الفوضى، وتداعيات اجتماعية سلبية للخصم».

وكان ديمبا با (33 عاماً)، مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي السابق، اتهم اللاعب جانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ولم يعبّر با علناً عن تلقيه الإهانات العنصرية، بل تناول ذلك عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، طالب فيها «باتخاذ إجراءات تأديبية جدية»، على خلفية ما جرى. وتم تغريم جانغ لي مبلغ 42 ألف يوان (5300 يورو).

وأشارت وسائل إعلام صينية عدة إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق السنغالي تحمل طابعاً عنصرياً، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي.