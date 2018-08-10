اهتمام أوروبي بالمصري الواعد ناصر ماهر

المصدر: القاهرة ــ رويترز

يسعى ناديا أودينيزي الإيطالي وفياريال الإسباني إلى التعاقد مع الموهبة المصرية الصاعدة ناصر ماهر من النادي الأهلي، بحسب ما ذكرت مجلة «فرانس فوتبول».

وأشارت المجلة العريقة إلى أن مسؤولي أودينيزي وفياريال أجروا اتصالات بإدارة النادي الأهلي لضم لاعب الوسط الهجومي البالغ 21 عاماً، والمتألق الموسم الماضي خلال إعارته إلى نادي سموحة، الذي وصل معه إلى نهائي مسابقة الكأس.

وأضافت أن ماهر الذي ينتهي عقده عام 2021 كان مصدر اهتمام للعديد من الأندية الفرنسية في الدرجة الأولى. ويعد ماهر من أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة المصرية، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الأرجنتيني هكتور كوبر في مونديال روسيا الأخير، الذي عادت إليه مصر بعد غياب 28 عاماً، وخرجت من دوره الأول بثلاث خسارات مخيبة.

وكان فياريال دعا ماهر لخوض فترة تجريبية لمدة 10 أيام العام الماضي، بيد أن انتقاله إلى نادي الغواصة الصفراء لم يكتب له النجاح. وشارك ماهر في أول مباراتين للأهلي في الدوري ضد الإسماعيلي والمصري، وقدم أداء جيداً مع النادي الذي خسر هذا الموسم خدمات نجم وسطه عبدالله السعيد، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي.