فنان مصري يفجر مفاجأة: أنتوني كوين أسلم على يد والدي أثناء تصوير فيلم «الرسالة»

كشف الفنان ياسر علي ماهر تفاصيل مثيرة عن العلاقة التي جمعت والده، الكاتب والشاعر محمد علي ماهر، بالنجم العالمي أنتوني كوين خلال تصوير فيلم «الرسالة»، مشيرًا إلى أن والده كان سببًا في إشهار إسلام النجم العالمي، وفقًا لما رواه خلال أحد لقاءاته التلفزيونية.

وقال ياسر علي ماهر، خلال استضافته في برنامج «كواليس» مع الإعلامي يحيى مراد، إن أنتوني كوين نطق الشهادتين أمام والده أثناء فترة العمل على فيلم «الرسالة»، الذي أخرجه المخرج العالمي مصطفى العقاد.

وأوضح ياسر أن والده محمد علي ماهر كان يتولى مهمة تنفيذية في فيلم «الرسالة»، وهو ما أتاح له التعامل بصورة مباشرة مع عدد من المشاركين في العمل، ومن بينهم أنتوني كوين.

وبحسب رواية ياسر، نشأت علاقة جيدة بين والده والنجم العالمي، وتطورت أحاديثهما إلى مناقشات حول الإسلام، مشيرًا إلى أن أنتوني كوين كان يرى أن الإسلام يحمل أفكارًا قوية، لكنه كان يشعر بالقلق من إعلان اعتناقه الإسلام على حياته المهنية في هوليوود، حسب قوله.

وأضاف ياسر أن والده كان يظهر خلال كواليس الفيلم بمظهر لافت، ما جعل بعض العاملين يعتقدون في البداية أنه رجل دين، قبل أن يعرفوا أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وروى ياسر علي ماهر أن والده سأل أنتوني كوين بشكل مباشر عما إذا كان مقتنعًا بالإسلام، وأن النجم العالمي أجاب بالإيجاب.

وتابع، وفقًا لما نقله عن والده، أن محمد علي ماهر طلب من أنتوني كوين ترديد الشهادتين، ثم شرح له معناهما باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن هذه الواقعة تمثل، بحسب رواية والده التي نقلها، لحظة إعلان كوين إسلامه.

وأشار ياسر إلى أن أنتوني كوين سأل بعد ذلك عن الخطوة التي ينبغي أن يقوم بها، ليرد عليه والده بالنصيحة بأن يستغل موهبته الفنية في تقديم أعمال تتناول قضايا العرب والمسلمين وتنقل وجهة نظر مختلفة عنهم.

وربط ياسر علي ماهر بين النصيحة التي قدمها والده لأنتوني كوين وبين مشاركة النجم العالمي في فيلم «عمر المختار»، الذي أخرجه مصطفى العقاد عام 1981.

وجسد كوين في الفيلم شخصية المناضل الليبي عمر المختار، وحقق العمل شهرة واسعة، وأصبح من أبرز الأفلام التاريخية التي تناولت مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة العربية.

وبحسب رواية ياسر، فإن اختيار أنتوني كوين للمشاركة في هذا العمل جاء متوافقًا مع النصيحة التي تلقاها من والده، إلا أن الربط بين الواقعتين يظل جزءًا من الرواية التي قدمها ياسر خلال حديثه التلفزيوني.

ويعد محمد علي ماهر من الأسماء البارزة في مجال الدراما الإذاعية، واشتهر بلقب «مايسترو الدراما»، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي تركت أثرًا في الإذاعة المصرية.

ومن أبرز أعماله البرنامج الرمضاني «أحسن القصص»، الذي استمر بثه لمدة 17 عامًا خلال شهر رمضان، إلى جانب مشاركته في كتابة عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

وكان فيلم «الرسالة» من أبرز الأعمال المرتبطة باسمه، حيث شارك في كتابة الفيلم الذي أخرجه مصطفى العقاد وطرح عام 1976، وقدم رؤية سينمائية عن مرحلة صدر الإسلام.

وتوفي محمد علي ماهر في 7 ديسمبر 1989، بعد مسيرة فنية تنوعت بين الكتابة والدراما الإذاعية والسينما.