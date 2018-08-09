وفاة نجم ألعاب قوى كيني في حادث سير

المصدر: نيروبي - أ.ف.ب

أعلن مصدر في الشرطة الكينية، وفاة العداء الكيني نيكولاس بيت، 28 عاماً، بطل العالم في سباق 400م حواجز في بكين 2015، إثر تعرضه لحادث سير صباح أمس، في غرب البلاد.

وقال قائد شرطة مقاطعة ناندي (الغربية) باتريك وامباني لوكالة فرانس برس «وقع الحادث عندما اصطدمت سيارته بكتلة وتدحرجت. وقد لقي حتفه على الفور. ونحن في مكان الحادث».

وكان بيت الكيني الأول الذي يفوز ببطولة العالم لسباق 400م حواجز في النسخة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 2015، مسجلاً رقماً وطنياً 47.49 ثانية. ولم يدافع عن لقبه في النسخة التالية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن عام 2017، بسبب تعرضه لإصابة في ساقه حالت دون تدريبه بشكل طبيعي. وشارك بيت في بطولة إفريقيا لألعاب القوى في بداية الشهر الجاري في اسابا، في جنوب شرق نيجيريا، حيث انسحب من نهائي سباق 400م حواجز بسبب معاناته آلاماً، وعاد من هناك الاثنين مع الفريق النيجيري الى نيروبي.