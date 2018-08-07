بايرن ميونيخ يهزم مانشستر يونايتد بهدف وحيد ودياً

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

تغلب بايرن ميونيخ الألماني على مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-صفر، أول من أمس، على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل الإسباني خافي مارتينيز هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية من ركلة ركنية (59).

وشارك الفريق البافاري بكامل تشكيلته الأولى على مدار الشوطين، في حين غاب عن مانشستر يونايتد بعض أبرز لاعبيه، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا ومواطنه أنطوني مارسيال والبلجيكي روميلو لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش.

وكان الفريق البافاري الأكثر استحواذاً على الكرة طوال الدقائق الـ90.

والمباراة هي الأخيرة لمانشستر يونايتد قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.