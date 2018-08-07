الياباني هوندا ينضم إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

التحق النجم الياباني كيسوكي هوندا بالدوري الأسترالي لكرة القدم، للدفاع عن ألوان حامل اللقب ملبورن فيكتوري الذي اعتبره لاعب ميلان الإيطالي السابق «أفضل فريق في أستراليا».

ووقع هوندا الذي اعتزل اللعب دولياً بعد الخروج المؤلم لليابان من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا (2-3) بهدف في الوقت بدل الضائع بعد أن كانت متقدمة بهدفين، عقداً مع ملبورن فيكتوري لموسم 2018-2019 كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باتشوكا المكسيكي.

وقال الياباني البالغ 32 عاماً «سعادتي كبيرة بالانضمام إلى ملبورن فيكتوري. كنت على علم بأنهم مهتمون بي بعد أسبوع من كأس العالم».

وتابع «دققت ببعض الأمور. ملبورن فيكتوري هو أنجح الأندية في الدوري الأسترالي. إنه أمر رائع. توجوا أبطالاً مرات عدة (4 مرات في الدوري النهائي و3 مرات في الدوري المنتظم)».