10 حراس في قائمة أساطير الكرة العربية.. أبرزهم الحضري

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت‭ ‬مواجهة‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬كتابة‭ ‬فصلاً‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬العرب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشرك‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لـ«الفراعنة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬هيكتور‭ ‬كوبر،‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬عصام‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬نال‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الحضري‭ ‬لقب‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬الحضري‭ ‬تألقه‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬التي‭ ‬أنجبتهم‭ ‬الكرة‭ ‬العربية،‭ ‬بدخوله‭ ‬التاريخ‭ ‬مجدداً،‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬أكبر‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المونديال‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭. ‬ورغم‭ ‬إنجازات‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الروسي،‭ ‬فإن‭ ‬مسيرة‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬تحظى‭ ‬بأسماء‭ ‬حراس‭ ‬مرمى‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬عظماء‭ ‬العالم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيادتهم‭ ‬لمنتخبات‭ ‬بلادهم‭ ‬لبلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬المونديال،‭ ‬من‭ ‬أبرزهم‭ ‬حارس‭ ‬القرن‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬الدعيع،‭ ‬والبحريني‭ ‬حمود‭ ‬سلطان،‭ ‬والكويتي‭ ‬سمير‭ ‬سعيد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮«‬الإمارات‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬ترصد‭ ‬أبرز‭ ‬10‭ ‬حراس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬العربية،‭ ‬كالتالي‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.