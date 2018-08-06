شهدت مواجهة مصر والسعودية، في ختام مباريات كأس العالم روسيا 2018 يونيو الماضي، كتابة فصلاً جديداً على صعيد حراس المرمى العرب، بعد أن أشرك الجهاز الفني لـ«الفراعنة» بقيادة المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، الحارس المخضرم عصام الحضري في تلك المباراة، التي نال من خلالها الحضري لقب أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، قبل أن يؤكد الحضري تألقه ضمن قائمة أفضل حراس المرمى التي أنجبتهم الكرة العربية، بدخوله التاريخ مجدداً، بأن يصبح أكبر حارس في تاريخ المونديال ينجح في التصدي لركلة جزاء. ورغم إنجازات الحضري في المونديال الروسي، فإن مسيرة الكرة العربية تحظى بأسماء حراس مرمى نجحوا في فرض أنفسهم ضمن قائمة عظماء العالم، فضلاً عن قيادتهم لمنتخبات بلادهم لبلوغ نهائيات المونديال، من أبرزهم حارس القرن السعودي محمد الدعيع، والبحريني حمود سلطان، والكويتي سمير سعيد.
«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 حراس مرمى في تاريخ الكرة العربية، كالتالي:
10 حراس في قائمة أساطير الكرة العربية.. أبرزهم الحضري
شهدت مواجهة مصر والسعودية، في ختام مباريات كأس العالم روسيا 2018 يونيو الماضي، كتابة فصلاً جديداً على صعيد حراس المرمى العرب، بعد أن أشرك الجهاز الفني لـ«الفراعنة» بقيادة المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، الحارس المخضرم عصام الحضري في تلك المباراة، التي نال من خلالها الحضري لقب أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، قبل أن يؤكد الحضري تألقه ضمن قائمة أفضل حراس المرمى التي أنجبتهم الكرة العربية، بدخوله التاريخ مجدداً، بأن يصبح أكبر حارس في تاريخ المونديال ينجح في التصدي لركلة جزاء. ورغم إنجازات الحضري في المونديال الروسي، فإن مسيرة الكرة العربية تحظى بأسماء حراس مرمى نجحوا في فرض أنفسهم ضمن قائمة عظماء العالم، فضلاً عن قيادتهم لمنتخبات بلادهم لبلوغ نهائيات المونديال، من أبرزهم حارس القرن السعودي محمد الدعيع، والبحريني حمود سلطان، والكويتي سمير سعيد.