نابولي يجدّد عقد كوليبالي حتى 2023

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد مدافعه السنغالي، كاليدو كوليبالي، لمدة خمسة أعوام.

أبدى تشيلسي أكثر من مرة اهتمامه بضم كوليبالي، ما دفع نابولي إلى الإسراع بتجديد عقد المدافع الدولي.

وأكد رئيس نابولي، اوريليو دي لاورينتيس، أن كوليبالي سيبقى مع الفريق حتى 2023.

وقال دي لاورينتيس: «لقد جدد (كوليبالي) عقده معنا لخمسة أعوام مقبلة، إنه الأفضل في مركزه».

وأضاف: «رفضنا عرضاً لبيعه بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني، كانت هناك ثلاثة فرق ترغب في ضمه، لكننا احتفظنا به، ليستمتع بالفريق». ويلعب كوليبالي (27 عاماً) ضمن صفوف نابولي منذ 2014، وشارك مع الفريق في 164 مباراة على مستوى جميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف.