ليفربول يمطر شباك نابولي بخماسية في أول مباراة للحارس أليسون

المصدر: دبلن - أ.ف.ب

واصل ليفربول الإنجليزي استعداداته الناجحة للموسم الجديد، وسحق نابولي الإيطالي 5-صفر، أول من أمس، في مباراة ودية أقيمت في دبلن بمشاركة الحارس البرازيلي أليسون، الذي خاض أول مباراة له بقميص «الحمر»، بعد انتقاله إليه من روما الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.

وهي المباراة الودية الثامنة لفريق المدرب الألماني، يورغن كلوب، استعداداً لانطلاق الدوري الممتاز الذي يفتتحه، الأحد المقبل، على أرضه ضد وست هام يونايتد، وخرج منتصراً للمرة السادسة مقابل تعادل وهزيمة واحدة كانت في الولايات المتحدة، ضمن كأس الأبطال الدولية الودية ضد بوروسيا دورتموند الألماني (1-3).

وضرب ليفربول باكراً ضد نابولي ومدربه الجديد كارلو انشيلوتي، إذ تقدم 2-صفر بعد أقل من 10 دقائق عبر جيمس ميلنر (4)، والهولندي جورجينو فينالدوم (9)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني الذي شهدت بدايته إصابة ميلنر في رأسه، بعد التحام مع المدافع البرتغالي ماريو روي، واحتاج إلى 15 غرزة لختم الجرح. ووجّه المصري محمد صلاح، هداف الدوري الممتاز للموسم الماضي (32، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مرحلة)، الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الثالث (58)، قبل أن يختتم دانيال ستاريدج (73) والإسباني البرتو مورينو (77) المهرجان التهديفي لفريق «الحمر» على ملعب «أفيفا ستاديوم».

ويختتم ليفربول تحضيراته للموسم الجديد بمباراة ودية أخرى ضد تورينو الإيطالي غداً، على ملعبه «انفيلد»، فيما يخوض نابولي لقاءه الودي الرابع (فاز في اثنين وخسر واحداً)، غداً أيضاً، ضد دورتموند، ثم يلتقي، السبت، مع مواطن الأخير فولفسبورغ، قبل أن يبدأ الدوري في 19 أغسطس خارج ملعبه ضد لاتسيو.

يختتم ليفربول تحضيراته للموسم الجديد بمباراة ودية أخرى ضد تورينو الإيطالي غداً.