الاتحاد الإيراني لكرة القدم عاجز عن دفع راتب المدرب كيروش

المصدر: طهران - د.ب.أ

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس، إن الاتحاد عاجز عن دفع راتب المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش.

وكشف تاج عن عدم وجود مصادر مالية لإعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا، التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وألقى تاج باللوم على العقوبات الناجمة عن النزاع النووي مع الولايات المتحدة، والأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وقال كيروش لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «نحن مدينون لكيروش بـ700 ألف دولار (604 آلاف يورو)، لكن لا نستطيع تحويل الأموال (له)».

ويحاول اتحاد الكرة الإيراني حل المشكلة بمساعدة وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال تاج «إذا نجح الأمر سنواصل العمل مع كيروش، وإذا لم ينجح سنبحث عن بديل».

ولكن كيروش، الذي قاد منتخب إيران للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، قال إنه لا يتخيل البقاء في منصبه، بعد أن انتهى عقده الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن منتخب بلاده يحتاج إلى خمسة ملايين دولار للاستعداد لكأس آسيا، لكن المبلغ غير متاح.